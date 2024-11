O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) anunciou neste sábado (16/11) que está curado de um câncer no sistema linfático que havia sido diagnosticado em julho. "Depois de quatro meses de batalha, finalmente foi constatada a remissão do meu linfoma. Continuo o tratamento, ainda falta uma sessão de imunoterapia, e como minha imunidade está muito baixa, mantenho isolamento parcial", escreveu Suplicy em um post na rede social Instagram.





"Mas, se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram! Não vou descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e no mundo!", completou, em referência à principal bandeira de sua trajetória política.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Suplicy também gravou um vídeo durante visita ao evento ExpoCannabis Brasil para agradecer o apoio recebido durante o tratamento. "Agradeço muito a todas aquelas pessoas que têm torcido para que a minha saúde seja a melhor possível para eu voltar ao trabalho pleno lá na Assembleia Legislativa, e onde for", disse.





Em julho, o deputado estadual, que está com 83 anos, recebeu diagnóstico de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, parte vital do sistema imunológico. Considerada uma doença rara e agressiva, ela foi detectada no início, o que havia dado boas perspectivas de tratamento ao petista.





O linfoma foi tratado com imunoquimioterapia, que combina medicamentos endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas. Ele foi acompanhado pelo hematologista Celso Arrais.