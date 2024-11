O governador Romeu Zema (Novo) informou nesta terça-feira (12/11), em uma publicação em suas redes sociais, que o 13º salário dos servidores públicos será pago no dia 14 de dezembro.

O 13° salário dos servidores públicos de Minas será pago em parcela única no dia 14/12. Este é o 4° ano consecutivo com pagamento integral, após mais de 6 anos de atrasos e parcelamentos. Com trabalho e gestão, sigo cumprindo a obrigação que outros não fizeram.