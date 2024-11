Sem anunciar um nome para disputar a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadores de esquerda irão se reunir com Juliano Lopes (Republicanos) para conversar sobre o futuro da presidência da casa. Lopes é o único nome para a disputa e recebeu o apoio de 24 vereadores em articulação com a chamada “Família Aro”.

Após a reunião convocada pelo prefeito reeleito de BH, Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (6/11), os parlamentares dos partidos de esquerda como Pedro Rousseff (PT), Iza Lourença (Psol), Cida Falabella (Psol) e Jhulia Santos (Psol) conversaram com o indicado de Aro para agendar uma reunião.





Anteriormente, o vereador eleito Pedro Rousseff disse que a bancada estaria disposta a dialogar com o grupo de Marcelo Aro (PP), desde que o PL não estivesse na chapa. Ao final do encontro na sede da PBH, os vereadores Pablo Almeida (PL), Cláudio do Mundo Novo (PL) e Uner Augusto (PL) conversaram entre si, enquanto Lopes adotou uma postura conciliadora e dialogou com os dois grupos.





Apesar do grupo da esquerda afirmar estar aguardando uma posição de Fuad, o chefe do Executivo afirmou que não irá interferir. “Para a mesa eu não indico ninguém. Se ele (Bruno Miranda, do PDT) quiser se lançar, os vereadores e a esquerda e quiser mais um candidato, o problema é deles. A prefeitura não vai colocar digital na eleição da casa”, disse.





“Juliano é um grande nome, se for o Bruno Miranda ótimo também, se for o Helinho da Farmácia está ótimo também”, completou o chefe do Executivo.





Bruno Miranda é líder do governo de Fuad no legislativo municipal e, até o momento, figura como uma possível indicação da esquerda para liderar a Mesa Diretora.







Diálogo com o PL





Fuad ainda aproveitou a reunião com o grupo, o que chamou de “conversa amigável”, para sinalizar abertura para dialogar com os parlamentares eleitos do partido de Bruno Engler (PL). “Saiu uma fake news de que eu iria proibir o PL de participar da Mesa Diretora. Não faz sentido o prefeito querer proibir um partido que tem vereadores eleitos legitimamente, democraticamente. Não faz parte da minha forma de gerir e eu expliquei para os vereadores. Eles entenderam e a reunião transcorreu com muita parceria e muita compreensão”, declarou o prefeito.





Pablo Almeida afirmou que Fuad iniciou a reunião esclarecendo a informação. ”A gente veio como bancada para responder e, inclusive, o prefeito começou a reunião falando sobre a notícia que saiu de que ele não aceitaria ninguém do PL na mesa e ele já falando que ele nunca disse isso. Então foi uma sinalização para o PL, para a nossa base de que a gente não vai ter esse tipo de problema de diálogo com a prefeitura”, contou o parlamentar.

“Foi um convite que o prefeito fez, a gente veio aqui justamente para dar sinalização que a gente não quer ser oposição por oposição, que nós estamos juntos lutando por uma Belo Horizonte melhor, mas que nós temos as nossas pautas, os nossos princípios, os nossos valores, a gente continua do espectro oposto da prefeitura”, afirmou.