Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, réus confessos dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, foram condenados nesta quinta-feira (31/10). A juíza Lúcia Glioche, titular do quarto Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, estabeleceu uma pena de 78 anos e 9 meses de prisão para Lessa, e de 59 anos e 8 meses para Queiroz. Eles não poderão recorrer da sentença em liberdade.



Os dois condenados também também terão que pagar, juntos, indenizações no valor de R$ 706 mil para cada um dos parentes diretos das duas vítimas: a viúva e o filho de Anderson; e a mãe, a viúva e filha de Marielle, totalizando pouco mais de R$ 3,5 milhões. Além disso, o filho do Anderson receberá pensão até completar 24 anos.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz estão presos desde 12 de março de 2019. Lessa está no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo (SP), e Queiroz, no Complexo da Papuda, em Brasília (DF).



Além da condenação por duplo homicídio triplamente qualificado -- por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima --, Lessa e Queiroz também foram considerados culpados pela tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que estava com as vítimas no momento do crime, mas sobreviveu, e pela receptação do veículo utilizado no atentado, um Chevrolet Cobalt prata, com as placas clonadas.

Os acusados de serem mandantes dos crimes são os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, respectivamente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e deputado federal. O delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época do crime, é acusado de ter prejudicado as investigações. Os três estão presos desde 24 de março desse ano, depois das delações premiadas de Élcio e Ronnie.

Relembre o caso

O crime foi cometido em 14 de março de 2018. Naquele dia, Marielle participou de um compromisso na Casa das Pretas, na Lapa, centro da capital fluminense. Quando o encontro terminou, a vereadora saiu com a assessora Fernanda Chaves, em carro dirigido pelo motorista Anderson. Quando passavam pelo bairro do Estácio, na Zona Norte da cidade, foram atingidos por treze disparos. Apenas Fernanda sobreviveu. (Com informações da Agência Brasil)