É realizado nesta quinta-feira (31/10), no 4º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o segundo dia do julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz. Ambos são acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Assista abaixo:

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz respondem por duplo homicídio triplamente qualificado — motivo torpe, emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima — e pela tentativa de homicídio cometida contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle na época.

O Ministério Público pediu a pena máxima de 84 anos de prisão para os acusados, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, ambos ex-integrantes da Polícia Militar do Rio.

Nascida no Complexo da Maré, Marielle Franco militou durante muito tempo contra a violência policial e pelos direitos dos moradores das favelas, em especial dos jovens negros, das mulheres e dos membros da comunidade LGBTQIAPN+. Também enfrentou a ação das milícias.

Após a sua morte, Marielle Franco se tornou um ícone da esquerda e dos ativistas da causa negra no Brasil.