Sebastião Melo (MDB) foi reeleito para prefeitura de Porto Alegre (RS) neste domingo (27/10). Com 95,14% das urnas apuradas, Sebastião Melo fez 61,57% dos votos e Maria do Rosário (PT), 38,43 %.

Melo é advogado e já foi vice-prefeito da capital gaúcha de 2013 a 2016, durante a gestão de José Fortunati.

Em 2018, foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Em 2020, assumiu a prefeitura de Porto Alegre.

Durante as inundações no Rio Grande do Sul em maio deste ano, Sebastião Melo chegou a ser acusado de negligência na manutenção do sistema de proteção da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Melo negou responsabilidade sobre o problema e atribuiu a falha à concepção do sistema.