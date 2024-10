FOLHAPRESS - O prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) afirmou que, dependendo da dimensão das chuvas que estão previstas para o final de semana em São Paulo, pode não comparecer ao debate organizado pela TV Record e pelo jornal O Estado de S. Paulo no próximo sábado (19/10).





"Em uma eventual situação de colapso na cidade, em que vá requerer a presença do prefeito, se a gente tiver, por exemplo, uma situação que aconteceu nesse final de semana. Entre o debate e cuidar da cidade, eu preciso liderar o cuidado da cidade", afirmou.





Nunes compareceu na noite desta quinta (17/10) a um evento voltado às mulheres em um hotel na Consolação, região central de São Paulo.





Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a região metropolitana de São Paulo deve enfrentar um novo temporal com fortes rajadas de vento nesta sexta-feira (18/10), podendo chegar a até 60 km/h na capital. Na última sexta (11), um temporal deixou milhões de pessoas sem luz na capital paulista, e o fornecimento de energia até agora ainda não foi completamente normalizado.





Na semana passada, o prefeito declinou do convite para participar de um debate realizado pelo Grupo Globo. O evento, na ocasião, foi transformado em uma sabatina com Guilherme Boulos (PSOL), adversário do emedebista no segundo turno.





Nesta quinta-feira, Nunes também cancelou a participação em cima da hora no debate da Folha, UOL e RedeTV!, argumentando que precisava ir a uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e representantes da Enel sobre o apagão na cidade.





Ele afirma que não sabia do compromisso quando confirmou a ida ao debate. O governo do estado informou que enviou o convite aos prefeitos às 20h da quarta-feira (16). Nunes havia confirmado a presença no debate às 20h44. Mais tarde, por email, ele também confirmou a presença na reunião com Tarcísio, às 22h48. A campanha do prefeito só foi anunciar a desistência da participação no debate às 0h33 da quinta, por meio de nota.





Sobre a confusão com os horários, Nunes disse que o aviso "podia ser às 6h, podia ser à meia-noite". "Eu não vou deixar de cuidar da cidade para ficar aí no debate dando entrevista para vocês, não. Pode esquecer, eu vou cuidar da cidade."





Nunes também falou sobre os resultados da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta. O prefeito citou a rejeição de 56% do eleitorado a Boulos, chamando o número de "assustador" para o adversário.

Ele também minimizou a rejeição de 40% que sofre entre as mulheres da capital e a queda da diferença para Boulos no segmento, dizendo que vai reconquistar o eleitorado feminino mostrando as políticas públicas de sua gestão.





O prefeito aproveitou para atacar o adversário em temas de costumes. "É muito triste para uma mãe ver um filho envolvido em drogas. Eu que vim da periferia, quantos amigos meus eu perdi? Quantas mamães eu vi chorando porque acabou os filhos indo para drogas? Do outro lado tem um candidato que a vida inteira foi a favor de liberação de drogas", disse.