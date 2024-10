O Instituto Datafolha divulga, nesta quinta-feira (10/10), pesquisa eleitoral de intenção de voto para o segundo turno na cidade de São Paulo, conforme registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Este é o primeiro levantamento feito pelo instituto na capital paulista após o primeiro turno das eleições municipais.

No dia 27 de outubro, disputarão o Executivo paulistano o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que conquistaram, no último domingo (6/10), 29,49% e 29,06% dos votos, respectivamente.

As entrevistas foram realizadas em três dias, entre terça e hoje, quinta-feira. Do total, 1.204 responderam questionário do tipo quantitativo, por amostragem, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional.

Segundo o instituto, as pessoas entrevistadas foram consultadas de forma aleatória, resultando em uma composição 46% masculina e 54% feminina. Do público, 25% tem idade de 45 a 59 anos, 24% com 60 anos ou mais, 21% de 35 a 44 anos, 19% de 25 a 34 anos e 11% de 16 a 24 anos.

A pesquisa, contratada pela Globo, está registrada sob o número SP-04306/2024 e será divulgada às 16h desta quinta-feira.