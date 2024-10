Wanderson Rocha, candidato do PSTU À PBH Divulgação



Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), Wanderson Paiva Rocha disputa as eleições com a vice Andréa Carla Ferreira, do mesmo partido. Ele tem 49 anos, é pedagogo e integra o corpo docente do município de Belo Horizonte desde 2004, onde atua como professor dos ensinos fundamental e médio. Graduou-se pela Uemg, tem especialização Gestão Escolar pela Ufop e é mestre em sociologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Atuante em causas trabalhistas, o candidato é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH) e membro da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular de Minas Gerais (CSP-Consultas/MG), mas, atualmente, está licenciado em ambas as entidades. Wanderson também é presidente Municipal do PSTU e participa do movimento negro pelo Quilombo Raça e Classe. Ao se registrar no TSE, o candidato se classificou como preto, cisgênero e heterossexual.



Antes de participar do atual pleito municipal, Wanderson já se candidatou a deputado estadual, em 2018, e a prefeito de BH, em 2020. “A decisão pela candidatura à Prefeitura (agora) partiur de uma decisão interna do PSTU, em que foi avaliado o balanço da minha atuação pública em defesa do partido”, afirmou Wanderson ao EM. “A decisão também levou em consideração a perspectiva de ter uma visão de um trabalhador negro sobre uma cidade que foi erguida com a mão de obra de ex-escravizados, operários, até mesmo do trabalho infantil para abrigar uma elite dentro a Avenida do Contorno”, disse.