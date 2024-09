O cenário eleitoral para São Paulo continua incerto a menos de uma semana do pleito municipais. A nova pesquisa Quaest, divulgada na noite desta segunda-feira (30/9), mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol) e Pablo Marçal (PRTB) empatados dentro da margem de erro.

Nunes oscilou um ponto para baixo em relação a pesquisa divulgada em 24 de setembro, e agora tem 24%. Boulos segue com os mesmos 23%, enquanto Marçal oscilou um ponto para cima, com 21%. O destaque ficou com Tabata Amaral (PSB), que cresceu três pontos percentuais.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Confira os números:

Ricardo Nunes (MDB): 24% (-1 p.p)

Guilherme Boulos (PSol): 23% (=)

Pablo Marçal (PRTUB): 21% (+1 p.p)

Tabata Amaral (PSB): 11% (+3 p.p)

José Luiz Datena (PSDB): 6% (=)

Marina Helena (Novo): 2% (=)

Indecisos 6% (-1 p.p)

Branco, nulos ou não votarão: 8% (-1 p.p)



Pesquisa espontânea

A Quaest também divulgou os números da pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados para o público — o que mostra uma maior certeza do voto. Confira os números:

Guilherme Boulos (Psol): 17% (+1 p.p)

Pablo Marçal (PRTB): 14% (=)

Ricardo Nunes (MDB): 14% (=)

Tabata Amaral (PSB): 4% (-)

José Luiz Datena (PSDB): 1% (=)

Indecisos: 45% (-1 p.p)

Branco, nulos ou não votarão: 4% (=)



Levantamento foi encomendado pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-01233/2024. O nível de confiança é de 95%.