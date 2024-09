Bebeto Haddad é candidato do Democracia Cristã (DC) à Prefeitura de São Paulo. Ele é empresário e já foi deputado federal, entre 1991 e 1995, eleito nas eleições de 1990. Ele terá o número 27 na urna. Sua vice é Camila Consci (PCO).

Apesar de concorrer no pleito, recentemente, a Justiça Eleitoral de São Paulo indeferiu seu registro de candidatura. O indeferimento ocorreu por falta de quitação eleitoral, especificamente uma multa eleitoral de 2002 que não foi paga. Ainda cabe recurso.



Natural de São Luís, no Maranhão, o homem de 68 anos foi secretário municipal de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab (atualmente no PSD). O candidato já foi filiado a MDB, Avante, PTB, e, desde o começo do ano, está no DC. Durante sua passagem no MCB, chegou a ser presidente municipal do partido.

Em 2010, ele concorreu a deputado estadual de São Paulo. No entanto, ele terminou a disputa como suplente.

Bebeto Haddad foi escolhido como candidato de última hora, substituindo o empresário Fernando Fantauzzi, que havia sido o nome original indicado pelo partido. Essa mudança ocorreu às vésperas da convenção partidária.