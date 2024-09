Autoridades mineiras celebraram a escolha de Macaé Evaristo como ministra dos Direitos Humanos e Cidadania. A deputada estadual foi convidada pelo presidente Lula (PT) nesta segunda-feira (9/9) e aceitou o convite de imediato.

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), parabenizou o presidente Lula pela indicação. "Macaé Evaristo possui uma trajetória marcada pelo trabalho exemplar desenvolvido na área da educação e na defesa dos direitos humanos", disse em nota oficial.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, até então o único mineiro na Esplanada, também celebrou a nomeação. "Vitória para os mineiros e para o Brasil. Macaé sempre foi defensora dos direitos humanos, competente e dedicada. Professora desde os 19 anos, foi a primeira mulher negra a ocupar cargos de secretária municipal e estadual em nosso estado. Foi vereadora de BH, deputada estadual e líder da bancada feminina na ALMG. Agora, nossa ministra de Direitos Humanos. Parabéns, querida Macaé, não há dúvida de que realizará um trabalho excepcional", escreveu via Threads do Instagram.

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins (MDB), publicou uma foto no Instagram ao lado da parlamentar. "Que orgulho receber a notícia da escolha da nossa amiga, deputada Macaé Evaristo, para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. É uma satisfação ter uma representante do nosso Parlamento mineiro e líder da Bancada Feminina da Assembleia ocupando um posto tão alto no governo federal. Desejo sucesso, certo de que sua experiência e trajetória dedicadas aos direitos sociais a credenciam para assumir este papel de grande importância e responsabilidade."

A tesoureira nacional do PT e um dos nomes por trás da indicação de Macaé, Gleide Andrade, afirmou que essa é uma vitória para Minas Gerais. "Nós, mineiros, estamos muito orgulhosos e temos certeza de que a deputada está à altura do cargo e contribuirá muito para as políticas de Direitos Humanos no Brasil."

O Bloco Democracia e Luta da ALMG, por meio do líder Ulysses Gomes (PT), também comemorou a nomeação. "O Bloco Democracia e Luta manifesta profunda alegria com a nomeação da aguerrida companheira de lutas pela construção de uma Minas e de um Brasil mais inclusivos, diversos, igualitários e justos. Com vasto currículo na Educação, tendo a alfabetização como uma de suas grandes bandeiras, Macaé Evaristo reúne todas as condições e a coragem para gerir uma pasta tão significativa como o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sua nomeação reforça os compromissos do Governo Lula com Minas Gerais. Desejamos sucesso e força nas lutas que virão."