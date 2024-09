O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo Republicanos, fez um giro pela capital durante o feriado de 7 de setembro neste sábado. O parlamentar fez corpo a corpo com os eleitores, escutou as demandas e reclamou da sujeira e falta de segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Logo pela manhã, Tramonte fez uma caminhada nos arredores do Shopping Oi, na Região Centro-Sul da capital. Segundo o candidato, o coração da cidade está “muito judiado e esquecido”. “Essa situação de abandono dói nosso coração. Nossa cidade poderia ser tão diferente, bonita e limpa, mas infelizmente está esquecida”, lamentou.

Acompanhado da sua candidata a vice, Luísa Barreto (Novo), o deputado reforçou sua proposta de melhorar o patrulhamento do comércio com um grupamento exclusivo da Guarda Municipal. A proposta é que o grupo faça o levantamento das áreas com maior incidência de furtos e roubos, e tenha um contato próximo aos donos de loja.

Em seguida, o candidato esteve na Feira dos Produtores no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste da cidade. No local, ele voltou a reclamar da sujeira e disse que a falta de limpeza atrapalha o comércio. “As pessoas querem passar em um lugar limpo, um local bonito, à noite querem passear em um local iluminado”, afirmou.

Para encerrar o sábado de campanha, Tramonte foi ao Conjunto IAPI, no Bairro São Cristóvão, na regional Noroeste. Na ocasião, o candidato destacou a insegurança como o principal problema da região. Segundo ele, o conjunto está “abandonado”.

“Isso assusta, porque pelo que a gente viu, os apartamentos são todos gradeados. Um morador me falou que muitos carros são furtados, largados aqui dentro e depois buscam os veículos. É um residencial de famílias maravilhosas, cheio de pessoas que querem apenas ter um local digno para viver. Infelizmente, está sendo invadido pelos furtos, roubos e problemas de usuários de drogas”, frisou.