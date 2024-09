Comício do candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), teve a presença do senador Cleitinho (Republicanos) e da família Bolsonaro

Durante comíciodo candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler (PL), nesta quinta-feira (5/9), o senador Cleitinho (Republicanos) afirmou que, apesar de ter sido "pressionado pelo sistema" para escolher outro candidato, decidiu apoiar o deputado estadual. Segundo Cleitinho, foi Engler quem o apresentou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





"O sistema queria que eu escolhesse outro candidato. Mas eu escolhi Bruno Engler. Eu não seria senador se não fosse ele, porque foi ele quem me apresentou Jair Bolsonaro", declarou.

O senador é filiado ao Republicanos, partido que lançou Mauro Tramonte como candidato à Prefeitura de BH. Nos bastidores, comenta-se que, desde a chegada do ex-prefeito Alexandre Kalil à legenda, Cleitinho estaria com as malas prontas para se transferir para o PL.





Além do senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no evento realizado no BeFly Hall, na região da Savassi, onde houve um encontro com apoiadores bolsonaristas. O deputado Nikolas Ferreira também compareceu.