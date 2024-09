Em encontro com sindicalistas, Gabriel Azevedo (MDB) prometeu diálogo com servidores

Gabriel Azevedo, candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte, participou de uma reunião com associações de classes nesta quarta-feira (4/9). Ele estava acompanhado do vice da chapa, Paulo Brant (PSB). O encontro aconteceu no Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), na Região Centro-Sul da capital mineira.

O emedebista afirmou que, se vencer o pleito, estabelecerá uma data-base para os reajustes salariais dos servidores municipais: "É exatamente que prometo como candidato a prefeito: entender os setores, quais são as deficiências, colocar concurso na rua, não fazer contratação de cargos comissionados, ter uma data-base clara, dia 1 de maio de cada ano e receber sindicato e servidor não só em momento de greve, mas permanentemente, todo mês”.

Além disso, Gabriel Azevedo prometeu ainda manter uma mesa permanente de diálogo com os funcionários municipais, para entender melhor as necessidades das classes. Vale lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte tem um corpo de trabalho com cerca de 66 mil pessoas.

Além de membros do próprio Sindicato dos Médicos, participaram do encontro representantes de outras organizações trabalhistas, como do Sindicato dos Engenheiros, do Sindicato dos Farmacêuticos e do Sindicato dos Auditores Fiscais. Integrantes da Associação dos Procuradores do Município e da Associação dos Auditores de Controle Interno também estiveram presentes.

A reunião no Sindicato dos Médicos foi a terceira da campanha de Gabriel Azevedo com funcionários da prefeitura. Anteriormente, o candidato já havia se encontrado com representantes da Guarda Municipal e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindibel), além de outros profissionais da saúde.