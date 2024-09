O governador Romeu Zema (Novo) expressou confiança na chapa formada pelo deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e pela ex-secretária de Planejamento do governo Zema, Luísa Barreto (Novo), para a disputa eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em entrevista à Rádio Tupi, do grupo Diários Associados, na manhã desta quarta-feira (4/9), Zema elogiou tanto o parlamentar quanto sua ex-secretária, descrevendo-os como "extremamente competentes". O governador mineiro também afirmou que a dupla "se complementa".

Segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto Opus, encomendada pelo Estado de Minas, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera com folga a corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte e se consolida no cenário estimulado para o primeiro turno com 24% das intenções de voto.