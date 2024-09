O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse, em entrevista à Rádio Tupi, do grupo Diários Associados, na manhã desta quarta-feira (4/9), que não entrou para a política para "enriquecer" ou "viver como imperador". Durante a entrevista, destacou a sua própria gestão como "econômica" e "técnica", além do compromisso do compromisso de não morar no Palácio das Mangabeiras, moradia oficial dos governadores mineiros.

"Eu sou o governador mais econômico de Minas Gerais. Até eu assumir, o governador de Minas Gerais morava no palácio com 32 empregadas. Como eu sou do interior, eu aluguei a minha casa e tenho uma empregada que eu pago. Eu sou da seguinte opinião: se você está indo para o governo, você está indo para servir e não para enriquecer, para ter vida de imperador como acontecia em Minas Gerais", disse o governador Romeu Zema.

"O governador de Minas tinha sete aeronaves à disposição. Eu não tenho nenhuma; ou vendemos ou essas aeronaves hoje atendem à segurança pública, à saúde. E quando eu preciso, eu uso uma delas somente a trabalho (...). Nós tínhamos em Minas Gerais 21 secretarias, eu reduzi para 13. Eu acredito em governo eficiente, em governo com gente competente. Os meus secretários eu não conhecia nenhum deles há seis anos atrás. Eles foram selecionados. Não veio ninguém porque era do meu partido, porque me apoiou, etc. O meu secretário de saúde é médico, entende de medicina. Foram escolhas técnicas. Se você quer ganhar uma Copa do Mundo, você tem que levar craques", completou.