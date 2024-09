O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que depois que assumiu a gestão estadual há uma "falta de mão de obra" em Minas Gerais e que "só não trabalha quem não quer". A declaração foi feita em entrevista à Rádio Tupi, do grupo Diários Associados, na manhã desta quarta-feira (4/9), ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a entrar para a política.

Zema explicou que a principal razão foi a burocracia que enfrentou com o governo de Minas Gerais na época em que era empresário. Em sua declaração, o governador mineiro destacou feitos de sua gestão, como o alcance de quase um milhão de empregos com carteira assinada no estado. Ele também disse que Minas Gerais se tornou um estado onde investidores podem contar com um tratamento adequado.





"Sofri raiva demais com o Governo de Minas. Eu era presidente de uma empresa e havia muita burocracia, muita má vontade. Foi muita indignação. Você vê como o setor público, como o governo, muitas vezes dificulta a vida de quem quer trabalhar. E o que eu tenho feito à frente do governo de Minas é exatamente o contrário. Quem investe em Minas, quem trabalha em Minas, eu atendo e faço questão de acompanhar se nada está ficando engavetado, se está ficando para trás dentro do governo. Tanto é que nós estamos caminhando agora para um milhão de empregos com carteira assinada gerados no estado. Um milhão de empregos faz diferença num país. Agora imagina no estado", disse.

"Na maioria das regiões de Minas Gerais, que é um estado grande, hoje há falta de mão de obra, o que eu considero um bom problema. Só não trabalha quem não quer. Hoje nós estamos atraindo empresas numa velocidade recorde e esse processo vai continuar porque Minas se transformou num estado onde quem investe sabe que vai ser bem tratado", completou.