O candidato a vereador de Iguatu (CE) Eliomar Cardoso (PT) simulou o próprio sequestro e será indiciado por falsa comunicação de crime. Segundo a Polícia Federal, o político alegou, na última sexta-feira (30/8), que havia sido sequestrado por uma organização criminosa.

A notícia do suposto sequestro gerou repercussão nas redes sociais e na imprensa. No entanto, desde o início das investigações, a Polícia Federal identificou inconsistências no relato de Eliomar.

O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da Polícia Federal ter forjado o crime.

"A Polícia Federal reitera seu compromisso com a verdade e com a aplicação da justiça, destacando que crimes dessa natureza serão rigorosamente apurados. A Polícia Federal reforça que a disseminação de informações falsas causa prejuízos significativos à sociedade e às instituições, e todos os casos serão investigados com a seriedade que merecem", informou a PF.



O Correio tenta contato com Eliomar e com o diretório do PT no Ceará, mas ainda não obteve retorno. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.