SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) defendeu a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio do X (antigo Twitter).

A declaração foi dada durante atividade de campanha na manhã deste sábado (31), no Itaim Paulista, zona leste da capital paulista.





Segundo ele, as big techs não estão acima das leis brasileiras. O também deputado federal criticou a postura do proprietário da plataforma Elon Musk, a quem chamou de "alucinado de extrema direita".





"O Brasil não é terra sem lei. Eu fui a favor, desde o princípio, como deputado federal, do PL das Fake News", disse.





"Uma grande corporação, uma big tech, ainda mais uma presidida por um alucinado de extrema direita como Elon Musk não está acima das leis brasileiras. A lei foi cumprida", completou o candidato à Prefeitura de São Paulo.





O X teve suspensão determinada nesta sexta-feira (30) por ordem de Moraes depois que a plataforma do empresário Elon Musk descumpriu determinação judicial para indicar representante legal no Brasil.





O pedido para a indicação de um representante se deu depois de a empresa fechar seu escritório no país em contexto envolvendo a falta de pagamento de multas relativas ao descumprimento de outras ordens sobre a suspensão de perfis na plataforma.