O EM Minas deste sábado (31/8) recebe o líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Odair Cunha. Parlamentar por Minas Gerais, o petista conversou com o jornalista Benny Cohen sobre os desafios de dialogar no Congresso, governo Lula e a dívida do estado com a União.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O deputado está em seu 5º mandato, eleito pela primeira vez em 2002. Em 2013, Odair foi presidente do PT em Minas Gerais e em 2014 coordenou a campanha do ex-governador Fernando Pimentel, onde em 2015 atuou como Secretário de Estado de Governo.

Na Câmara, Odair Cunha já foi terceiro-secretário da Mesa Diretora; vice-líder do governo; relator da Medida Provisória (MP) que criou o Bolsa Família. Em 2022, o parlamentar foi reeleito com 129.146 votos.

No ar todo sábado às 19h30, o EM Minas é um programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai. A entrevista pode ser acompanhada também pelo YouTube do Uai, e lida na íntegra do jornal impresso deste domingo (1/9)