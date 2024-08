Um candidato a vereador de Florianópolis (SC) está disputando as eleições com o nome de "Milei de Floripa". Concorrendo pelo PL, Ademar Rodrigues Meireles, de 56 anos, suplente de deputado federal, usa peruca e costeletas falsas para se parecer com o presidente argentino, Javier Milei, na tentativa conquistar os eleitores.







O candidato se apresenta em suas redes sociais como economista, cristão, de direita e simpatizante das ideias de Milei e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na Justiça Eleitoral, ele registrou R$ 8,2 milhões de patrimônio e informou como profissão ser diretor de instituição de ensino.







O Milei de Floripa usa até uma faixa presidencial com as cores e o símbolo da bandeira argentina, país que ele visitou recentemente para “pegar inspiração”.

Além de se fantasiar como a Milei, o candidato também aparece em alguns vídeos falando “portunhol” e carregando uma motoserra, também referência ao argentino que, na campanha presidencial, carregava o instrumento para defender o corte de gastos.

