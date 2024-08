O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nonam (PSD), que disputa a reeleição começou sua campanha com um “adesivaço” de veículos nos primeiros minutos desta sexta-feira (16/8) nas imediações da sede do seu partido, na Savassi, Região Centro-Sul da capital.

Acompanhado de seu candidato a vice-prefeito, o vereador Álvaro Damião (União Brasil), Fuad chegou ao local por volta da meia noite.







“Fiz questão de passar por aqui para estar junto com nossa militância neste pontapé inicial da campanha. Vamos trabalhar juntos e com entusiasmo para ganhar essa eleição e darmos continuidade ao trabalho que estamos desenvolvendo em todas as áreas e em toda a cidade”, disse Fuad Noman, que adesivou seu carro e aproveitou para gravar depoimentos com diversos candidatos a vereador.

“Queremos ter amanhã mil carros com o adesivo do Fuad nas ruas”, disse o candidato. Ele afirmou estar animado para a campanha que começou oficialmente hoje.