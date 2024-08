Políticos e autoridades usaram as redes sociais para lamentar a morte do ex-ministro Antônio Delfim Netto, que morreu na madrugada desta segunda-feira (12/8) aos 96 anos. Ele estava internado desde a última segunda (5) no Hospital Israelita Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo (SP).

Delfim Netto foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, além de deputado federal. Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do ex-ministro e destacou a importância de Delfim para as políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, apesar das divergências políticas.

"Durante 30 anos eu fiz críticas ao Delfim Netto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus dois primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes", escreveu Lula.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em suas redes sociais, o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o ex-ministro foi um "eminente protagonista da vida pública nacional" e serviu "condignamente o país em elevadas e distintas funções, legando valorosos exemplos em favor do desenvolvimento econômico e social do Brasil". "Meus sentimentos à sua família", escreveu o vice-presidente.

Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prestou condolências aos familiares e amigos do ex-ministro. “Presto minhas condolências aos familiares e amigos do ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, que morreu na madrugada desta segunda-feira (12), em São Paulo, aos 96 anos. Profundo conhecedor das ciências econômicas, ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967, quando se tornou, aos 38 anos, o mais jovem ministro do país”, disse o senador.



O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, também prestou condolências aos familiares e amigos, destacando o ex-ministro como uma "figura superlativa da política e economia brasileira". "Que sua memória inspire gerações futuras a continuarem trabalhando pelo bem do Brasil", escreveu.

Veja outras manifestações

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal

"Recebo com pesar a notícia do falecimento de Delfim Netto. De ministro do governo militar a deputado constituinte, com seguidos mandatos até 2007, Delfim soube acompanhar nossa evolução política, deixando sua marca no pensamento econômico nacional. Meus sentimentos aos familiares."





Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional

"Minha total solidariedade as famílias atingidas pelo incêndio que acontece ontem, no bairro São Lázaro, em Macapá. Seis casas foram engolidas pelo fogo e um senhor de 80 anos não sobreviveu, além de outras 4 pessoas ficaram feridas e estão em recuperação. Uma tragédia! Que haja conforto a família da vítima."



Tarcísio de Freitas, Governador de São Paulo

"Com muita tristeza, mas muita gratidão, nos despedimos hoje do professor Delfim. Tenho profunda admiração pela genialidade e sensatez das suas contribuições para o Brasil. Poucos sabem, mas Delfim Netto foi um dos incentivadores da minha candidatura ao governo de São Paulo. Serei eternamente grato pelos seus conselhos. Meus sentimentos à sua família, com a certeza de que descansa em paz."

Senador Hamilton Mourão

"O Brasil perde, hoje, um dos grandes nomes de nossa economia. Político influente e estudioso contumaz, Delfim Netto era dotado de raro brilhantismo, característica que marcou sua trajetória como uma das mais influentes figuras públicas de nosso País, tendo sido protagonista e artífice de episódios fundamentais para o desenvolvimento nacional. Doutor Delfim foi sempre um conselheiro importante para diversos governos, caracterizando-se por conversar com todos os campos políticos, buscando contornar diferenças para que fosse possível alinhar esforços em um projeto de Estado brasileiro. Por fim, apresentamos nossos sentimentos aos familiares e amigos do Doutor Delfim, rogando pelo conforto nessa hora de dor."