O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) afirma que tentaram impedi-lo de fiscalizar um Centro de Distribuição dos Correios, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a assessoria do parlamentar, um funcionário da unidade de logística da empresa pública entrou em contato com a equipe do Senador afirmando que várias doações para o Rio Grande do Sul estão armazenadas, paradas e sem previsão de envio.

Cleitinho foi até o Centro de Distribuição de Contagem com o intuito de fiscalizar as doações. No entanto, ao chegar ao local, foi informado que não poderia entrar no local. Em um vídeo publicado nas redes sociais, nessa terça-feira (30/7), o senador mineiro aparece falando ao telefone com um homem não identificado que diz que irá notificá-lo por tentar entrar no galpão. De acordo com a assessoria de Cleitinho, o homem em questão seria o responsável pelo Centro de Distribuição.

Mesmo assim, Cleitinho não seguiu as orientações e entrou no Centro de Distribuição, passando por debaixo da catraca. "O senhor pode me notificar que eu entrei sem o senhor me permitir", diz o senador. Na sequência, o parlamentar mineiro afirma que para as doações serem destinadas ao Rio Grande do Sul é preciso que alguma autoridade solicite-as. Cleitinho afirma ainda que se o estado do Sul não quiser as doações, ele irá sugerir que a distribuição seja destinada aos próprios mineiros.

"Isso aqui é tudo roupa, doação. Com esse frio que está fazendo no Rio Grande do Sul, poderia estar tudo lá".

No vídeo, Cleitinho liga para o deputado federal Zucco (PL-RS) por chamada de vídeo e mostra as doações paradas. "O que o Correios (sic) está alegando aqui, que fique claro que o Correios (sic) está fazendo sua parte, mas tá alegando aqui Zucco é que para poder entregar o que está aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul, a defesa cívil, o próprio governador, tem que pedir. (...) Vocês estão precisando de roupa aí?", questionou Cleitinho a Zucco, deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

"Senador, a gente precisa de todo o tipo de ajuda. E muito do que a gente tem hoje é de ajuda humanitária dos estados. Toda e qualquer ajuda é muito bem vinda", responde.

Na sequência, Cleitinho afirma que irá comunicar a situação ao Rio Grande do Sul. O senador mineiro ainda afirma que tem doações paradas em centros de distribuição em Montes Claros e Belo Horizonte, informação que foi repassada a ele por um funcionário dos Correios, de acordo com o parlamentar. Cleitinho disse que o intuito de gravar o vídeo foi de comprovar que não estava produzindo "fake news" e mostrar as doações paradas.



O Estado de Minas entrou em contato com os Correios, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.