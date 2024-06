O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) foi filmado andando de moto sem capacete durante uma visita a Visconde de Rio Branco, na Zona da Mata mineira, nesta terça-feira (18/6). Nas imagens, é possível ver o político, levado como passageiro, passando ao lado de uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que não reprime a conduta.

Na postagem, o apoiador elogia a atitude afirmando que o parlamentar "dispensa luxos", mas os comentários são recheados de críticas à falta de uso de capacete e à desobediência às leis de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro afirma em seu art. 54 e 55, capítulo III que "os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias: usando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. Já para os passageiros, o uso de capacete também é obrigatório, seja em veículo lateral acoplado a moto ou no assento suplementas atrás do condutor, como foi o caso do senador. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira para o condutor da moto.

A visita de Cleitinho a Visconde de Rio Branco, junto do deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos-MG). se deu para que fosse protocolado um projeto de lei que permite a rescisão do contrato com a Copasa e seja discutida a taxa de esgoto. O prefeito Fabinho Antonucci (Avante) celebrou a visita dos parlamentares e se colocou contra a Copasa.

Leia também: Sem capacete, Cleitinho vai na garupa de Bolsonaro em motociata

Em 2022, o então candidato ao Senado também andou como passageiro sem o item obrigatório de segurança durante as motociatas convocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de buscar a reeleição. Na ocasião, Bolsonaro também pilotava sem uso do equipamento.