Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (29/7), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), nas eleições presidenciais de 2026.

De acordo com a pesquisa, no cenário espontâneo, onde os eleitores indicam em quem votariam, Lula alcança 20,9% das intenções de voto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é citado na pesquisa, com 17,9%. No entanto, está inelegível para disputar o pleito. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, surge na terceira posição, com 1,1% das intenções. Na sequência, Ciro Gomes (PDT) aparece com 0,7% e Michelle Bolsonaro (PL) 0,3%.



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e Romeu Zema têm 0,2% cada. Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado (União Brasil) aparecem com 0,1%. Nesse cenário, 50,1% dos eleitores não souberam ou não quiseram opinar, enquanto 7,4% disseram que votariam em branco.

Cenários estimulados

No cenário estimulado contra Jair Bolsonaro (PL), Lula aparece com 44,1% das intenções de voto, ante 41,9% do ex-presidente. 4,9% dos eleitores não souberam responder ou não responderam. 9,1% votariam em branco neste cenário.

Já contra a ex-primeira, Lula tem 44,3% das intenções de voto, contra 39,1% de Michelle Bolsonaro. A pesquisa também mostra a candidatura de Michelle "com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro", cenário em que o percentual da ex-primeira dama sobe para 40,2%. Já Lula, sobe para 43,8% nesse quadro.



Contra Tarcísio de Freitas, que é cogitado como o possível candidato da direita nas eleições de 2026, Lula teria 44,4% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo, 36,2%. Com apoio de Bolsonaro, Tarcísio sobe para 38,5%, mas Lula mantém vantagem com 44,2%.



O Paraná Pesquisas ouviu 2.026 eleitores entre os dias 18 e 22 de julho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.