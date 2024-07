Redes sociais da Meta, dona do Facebook e do Instagram, são as mais procuradas pelos parlamentares

Os deputados federais mineiros dobraram os gastos com anúncios no Facebook no primeiro semestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023. O valor da verba pública destinada pelos congressistas mineiros para a divulgação das atividades parlamentares somou R$ 147 mil nos primeiros seis meses deste ano, enquanto no primeiro semestre do ano passado o valor foi de R$ 72 mil. Esse montante representa um aumento percentual de 103%.



A verba faz parte da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), destinada a cobrir as despesas do mandato, como divulgação da atividade parlamentar, passagens aéreas e conta de celular. Os dados foram consultados pelo Estado de Minas no portal da Câmara dos Deputados. Segundo as informações analisadas, neste ano, 14 parlamentares mineiros consumiram uma parte dos recursos públicos para a divulgação de suas atividades nas redes sociais. No ano passado, 10 parlamentares adotavam essa estratégia de promoção digital.



O cientista político Adriano Cerqueira, professor da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), avalia que o crescimento dos investimentos é uma tendência, devido ao potencial de alcance das redes sociais. Segundo o especialista, o movimento representa “uma nova forma de comunicação política”.



O serviço é registrado no portal da Câmara dos Deputados sob o nome empresarial da plataforma no Brasil, “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda”. As campanhas de anúncios no Facebook podem ser veiculadas em todos os canais do grupo Meta. Assim, as divulgações das atividades parlamentares também podem ser exibidas no Instagram e em outras plataformas pertencentes ao conglomerado de mídia social Meta.



“Bancada da Selfie”

Nos últimos anos, as redes sociais têm assumido um papel central na atuação política. Os congressistas passaram a utilizar esses novos meios de comunicação para promover seus discursos e narrativas, registrando e compartilhando cada passo no Legislativo. Esse fenômeno, apelidado de “Bancada da Selfie”, transformou a dinâmica das sessões e dos discursos na tribuna, onde quase tudo é gravado e editado para ser publicado posteriormente.

Nas redes sociais dos parlamentares, é comum encontrar materiais como as declarações feitas em plenário, falas em comissões e opiniões políticas sobre o que está em jogo no momento. O objetivo é não apenas engajar o eleitorado, mas também prestar contas sobre o exercício parlamentar.



Adriano Cerqueira explica que a adoção das redes sociais como estratégia publicitária acontece em razão do potencial de alcance. “Hoje, as redes sociais são o principal meio de comunicação na maioria das cidades do Brasil, a principal fonte de informação. Facebook, Instagram principalmente, e WhatsApp", aponta. Para o especialista, as redes sociais possibilitam que os políticos se comuniquem melhor com os cidadãos, principalmente nas cidades menores, em que muitas vezes a mídia tradicional não alcança os eleitores.



“Se você quer influenciar bem, se comunicar melhor junto ao eleitor, a melhor forma de comunicação hoje no Brasil são as redes sociais, principalmente na grande maioria dos municípios, que não tem as chamadas mídias tradicionais bem estabelecidas, só os grandes centros, cidades de médio para grande porte. Mesmo nas grandes cidades, a gente vê que as redes sociais estão cada vez mais sendo o principal meio de informação”, afirma.





Cerqueira acredita que o crescimento de gastos com redes sociais é uma tendência que deve avançar cada vez mais. O especialista destaca que essa é uma estratégia que também é adotada por outros cargos políticos, como vereadores, prefeitos, senadores, e até mesmo candidatos. “As redes sociais têm se expandido. A cada eleição elas se tornam o principal veículo de comunicação política. Eu acho que isso é irreversível. Costumo dizer que a política foi capturada pelas redes sociais”, opina.



O cientista político considera essa nova dinâmica positiva, pois aproxima os eleitores dos parlamentares, engaja a discussão política e é acessível. Ele ressalta que a opinião pública é impactada pelas novas formas de comunicação. O professor indica que esse engajamento crescente exige que os políticos se atentem às estratégias adotadas para garantir que suas comunicações sejam eficazes. “Para que os deputados possam mostrar o seu serviço, mostrar o trabalho, fazer sua comunicação, eles têm que saber usar bem as redes sociais, ler os públicos predominantes”, diz Cerqueira.



Ascensão das redes sociais

A reportagem também identificou uma tendência de crescimento nos gastos com publicidade digital nos últimos anos. O levantamento revela um aumento significativo a partir de 2017, quando o investimento em anúncios nas redes sociais foi de R$ 1.672,10 no primeiro semestre.

No ano seguinte, esse valor subiu para R$ 10.304,32. Em relação a 2015 e 2016, não há registros de gastos com anúncio no portal da Câmara dos Deputados.