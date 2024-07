SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na convenção do PL, que confirmou o ex-Rota Ricardo Mello Araújo como pré-candidato a vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB), o prefeito se referiu ao seu principal adversário, Guilherme Boulos (PSOL), como vagabundo, invasor e sem vergonha.





Em um aceno aos bolsonaristas, Nunes agradeceu o voto de confiança do PL e emendou, sem citar nominalmente o rival: "para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e vencer o invasor, vencer esse vagabundo desse sem vergonha". A plateia reagiu com aplausos.





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não compareceu à convenção na noite desta segunda-feira (22), mas foi mencionado por Nunes e Mello Araújo, que o agradeceram em seus discursos. Mello Araújo foi o nome escolhido pelo ex-presidente para compor a chapa com Nunes.





Nunes ainda criticou, de maneira indireta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que tem sido alvo de memes sobre aumento de taxas na reforma tributária.





"Nós reduzimos impostos e acabamos com taxas, diferente do que estamos vendo de criação de taxas", disse. E finalizou com "Ordem e Progresso", em mais um aceno ao bolsonarismo.





Mello Araújo ressaltou não ser da política e conhecer Nunes há pouco tempo, mas disse estar impressionado com o governo do emedebista.





"Conheço o prefeito há pouco tempo. Estamos nos conhecendo. [...] Estou estudando. Não sou da área política e fiquei impressionado com a administração do prefeito", discursou. O pré-candidato a vice ainda agradeceu Nunes por "fazer essa parceria com o PL".





Em sua fala, ele exaltou sua administração como presidente do Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e disse que "o desafio agora é maior ainda".