O trecho da BR-262 entre Betim, na Grande BH, e Uberaba, no Triângulo Mineiro, teve o edital de concessão aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta segunda-feira (22/7) e será leiloado em 31 de outubro. O documento estabelece que a empresa vencedora deverá investir R$ 8,5 bilhões e será responsável pela via por 30 anos.

A estrada, que passou a ser chamada de Rota do Zebu, é a principal ligação entre Minas Gerais e o Centro-Oeste e tem mais de 430 km. Ainda fazem parte do leilão parte das BRs-060 e 153.

“A nova concessão retomará investimentos neste importante corredor logístico de Minas Gerais, que envolve o transporte do agronegócio, mineração e o comércio em geral. Com o projeto, estamos buscando prover infraestrutura terrestre de qualidade”, afirmou o diretor da ANTT Guilherme Theo Sampaio.

Entre as melhorias que devem ser realizadas pelo vencedor estão 44,3 km de duplicação, 168,8 km de faixas adicionais, 3,63 km de vias marginais, duas correções de traçado, 10 viadutos, uma passagem subterrânea, 17 passarelas, uma rampa de escape, 100 pontos de ônibus, 17 barreiras antirruído, nove caixas de produtos perigosos, três passagens de fauna e um ponto de parada e descanso.

Também estão previstas a instalação de um sistema de Detecção Automática de Incidentes, Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego e duas unidades meteorológicas. Em termos de monitoramento, a rodovia também contará com um amplo circuito fechado de TV, com 221 câmeras distribuídas pelo trecho, além de 50 em passarelas e 28 em edificações.

O atendimento ao usuário também está garantido com iluminação em LED e comunicação wireless (4G) em toda a extensão do trecho concedido. A nova concessionária operará o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que inclui atendimento médico com 5 ambulâncias do Tipo C e três do Tipo D, além de guinchos leves e pesados.