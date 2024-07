João Leite participou da convenção ao lado da secretária-geral do Cidadania BH Cláudia Lima e da presidente da federação, Luzia Ferreira

A federação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e do Cidadania realizou uma convenção na manhã desta segunda-feira (22/7) na sede tucana em Belo Horizonte para homologar os pré-candidatos das legendas para a Câmara Municipal da capital mineira. O evento realizado a portas fechadas, contudo, não oficializou o nome de João Leite na disputa pela prefeitura.





De acordo com o presidente do PSDB em Minas Gerais, o deputado federal Paulo Abi-Ackel, não há dúvidas dentro do partido sobre o nome de Leite para a PBH. O ex-deputado estadual liderará a chapa da federação, que terá o vice indicado pelo Cidadania. O nome ainda não foi acertado, mas a tendência é que a pastora Márcia Resende assuma o posto.





À reportagem, Abi-Ackel afirmou que o evento desta segunda foi uma forma de reafirmar o compromisso dos partidos com os pré-candidatos a vereador e que a candidatura de João Leite será devidamente lançada em uma convenção pública com os membros e apoiadores do PSDB.





“Hoje foi uma convenção homologatória para a formalização da chapa. O lançamento da candidatura majoritária será feito em um evento festivo e aberto ao público. Nossa ação hoje foi apenas para tranquilizar nossos nomes para vereador”, disse.





O deputado federal não participou da convenção de homologação dos nomes para a Câmara Municipal de BH. No mesmo horário, ele participou de uma reunião com diretores nacionais do partido para definir estratégias dos tucanos no Rio de Janeiro e São Paulo.







Chapa indefinida





Mesmo sem a homologação, João Leite é nome certo nos bastidores do PSDB. Figura reconhecida na cidade desde a década de 1970, ele foi goleiro do Atlético, clube do qual é o jogador recordista em partidas disputadas. Sua carreira nos gramados se encerrou em 1992, mesmo ano em que se elegeu vereador por Belo Horizonte.





Em 1994, Leite se elegeu deputado estadual e iniciou uma jornada de seis mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa (ALMG). Ele concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte pela primeira vez em 2000, quando foi derrotado por Célio de Castro no segundo turno.





Em 2004, ele tentou o Executivo pela segunda vez e perdeu para Fernando Pimentel ainda no primeiro turno. A última tentativa de João Leite conquistar a cadeira de prefeito aconteceu em 2016. Na ocasião, ele foi derrotado no segundo turno por Alexandre Kalil.





Possível nome para compor a chapa PSDB/Cidadania, Márcia Resende é pastora na Igreja da Lagoinha e foi candidata a deputada estadual em 2022. Em sua malograda tentativa de chegar à Assembleia, a sacerdotisa fez intensa campanha pelo então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).