Memes nas redes sociais criam paródias de filme com nome de Haddad

O rosto e o nome do ministro da Fazenda Fernando Haddad protagonizam uma série de memes nos últimos dias. Conteúdos humorísticos fazem referência às propostas de Haddad relativas a impostos, sobretudo da chamada "Taxa das Blusinhas", que tributa compras internacionais a partir de US$ 50.

Nas redes sociais, Haddad passou a aparecer em "capas de filme" com paródias que utilizam referências a taxas e impostos. O menino do pijama taxado e Taxa de elite são alguns dos exemplos.

































Aos jornal Folha de S.Paulo, o secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto, afirmou que as piadas "não vão pegar" e que Haddad vai ficar conhecido como "aquele que desonerou".

As críticas e os memes sobre o ministro, apelidado de Taxxad na internet, cresceram após a aprovação do Imposto Seletivo (ou 'Imposto do Pecado'), que incide sobre produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e veículos poluentes.