O secretário de Comunicação do PT, deputado Jilmar Tatto (SP), diz não se preocupar com os memes que relacionam o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao aumento de impostos. O político vem sendo alvo de críticas pelas decisões tomadas nos últimos dias no Governo Lula 3.





À Folha de S. Paulo, o secretário de comunicação diz que a piada "Não vai pegar", justificando que o ministro "está fortalecido". Ele acredita que Haddad ficará conhecido como "aquele que desonerou", uma vez que ampliou a isenção do Imposto de Renda e o cashback, que devolve impostos aos mais pobres.

As críticas se ampliaram nas redes sociais, principalmente entre os usuários do X (antigo Twitter), após a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 68/2024, que taxa, entre outros produtos, alimentos ultraprocessados e cervejas, na regulamentação da reforma tributária.

As críticas também se estendem à ampliação de tributações de compras em plataformas de compras internacionais e a volta do seguro Dpvat (Danos Pessoais por Veículos Automotores e Terrestres). No entanto, enquanto alguns produtos ficarão mais caros, outros como medicamentos ficarão mais baratos, com isenção de impostos ou redução da alíquota geral.

Desde a aprovação do PLC, em 10 de julho, figuras com trocadilhos circulam na plataforma, como "Ministro Taxadd", "Zé do Taxão - À Meia-Noite Taxarei Sua Alma", "Taxatar - O Caminho da Tributação" e "Taxati Taxatá".

Confira alguns:

Minha contribuição contra o Taxadd pic.twitter.com/yPokN2ayLN — Kemel Pinto (@jamilchate) July 16, 2024

cara esse taxadd só vem com história de tolice tenha dó. taxar grandes fortunas, igreja pentecostal, reforma agraria ninguém quer né. isso aqui é um passo pra tornarem a universidade pública paga https://t.co/vQvvB87ebx pic.twitter.com/1A7sGjKqZk — décima encarnação do pewterwho (@pewterbitch) July 7, 2024

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Taxadd, o Napoleão dos impostos. pic.twitter.com/x31mIiHLQp — Luh Gilioli (@LuhGilioli) July 16, 2024