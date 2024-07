A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (10/7), o Projeto de Lei Complementar 68/24, que regulamenta a reforma tributária. O texto inclui 383 medicamentos que terão isenção de imposto e 850 que contarão com redução de 60% da alíquota geral.

A lista tem medicamentos como insulina, que é utilizada no tratamento de diabetes; diazepan (útil contra a ansiedade), losartan (destinado ao controle da pressão alta) e isotretinoína (para acne).

O Projeto de Lei Complementar estabelece que ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição Social de Bens e Serviços (CBS) sobre o fornecimento dos 383 medicamentos.

Além disso, a proposta também permite a isenção do imposto para os remédios adquiridos por órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, desde que esses estejam registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Veja a lista dos medicamentos que terão isenção de imposto: