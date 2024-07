De acordo com a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10/7), 53% dos eleitores consideram que as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não são a principal razão para o aumento do dólar. Por outro lado, 34% dos entrevistados associam as declarações do petista à escalada da moeda norte-americana, enquanto 13% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não opinar.

Pesquisa: Aprovação de Lula volta a subir e atinge maior patamar do ano



Ainda segundo o levantamento, essa percepção varia significativamente entre os eleitores do segundo turno das eleições de 2022. Entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 56% acreditam que as falas de Lula foram a principal causa do aumento do dólar, enquanto 35% discordam dessa visão. Já entre os eleitores de Lula, apenas 20% associam suas declarações à alta da moeda, enquanto 66% discordam dessa relação.

O levantamento também aponta que 75% dos entrevistados acreditam que a alta no dólar deve afetar os preços dos alimentos e dos combustíveis no Brasil. Apenas 18% discordam, enquanto 7% não souberam responder ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de julho. Foram realizadas 2.000 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.