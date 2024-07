Entre os eleitores que votaram no presidente Lula no 2º turno, 77% concordam com as críticas, enquanto 16% discordam

Segundo novo levantamento do Genial/Quaest, divulgado nesta quarta-feira (10/7), a maioria dos brasileiros concorda com as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com a pesquisa, 66% dos entrevistados concordam com as falas do petista, e 23% discordam. 11% dos eleitores não souberam ou não responderam.

Entre os eleitores que votaram no presidente Lula no 2º turno, 77% concordam com as críticas, enquanto 16% discordam. Entre os que votaram em Jair Bolsonaro (PL), o percentual é dos que concordam é de 51%, ante 36% que discordam.



Desde o início do mandato, Lula tem reiterado críticas ao Banco Central. Recentemente, o petista chegou a dizer que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem um "lado político" e trabalha para "prejudicar o país".

"Só temos uma coisa desajustada neste país: é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Presidente que tem lado político, que trabalha para prejudicar o país. Não tem explicação a taxa de juros estar como está", disse Lula.

Ainda segundo a pesquisa, para 53% dos entrevistados, Campos Neto tende a usar critérios técnicos para conduzir a autoridade monetária do Banco Central. 28% discordam e 19% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de julho. Foram realizadas 2.000 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.