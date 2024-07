O advogado e presidente do Conselho Consultivo do Diários Associados, Décio Freire, é o entrevistado deste sábado do EM Minas por Benny Cohen

O advogado e presidente do Conselho Consultivo do Diários Associados, Décio Freire destaca a criação do caderno Direito & Justiça Minas, lançado nesta semana pelo Estado de Minas, e a importância de aproximar a população do sistema judicial mineiro e brasileiro. A entrevista completa vai ao ar neste sábado (6/7), às 19h20, na TV Alterosa e no canal do YouTube do Portal Uai e estará publicada na edição de domingo (7/7) do Estado de Minas.

"Temos uma coluna inédita, muito interessante, que se chama "Sem a Toga" que é uma entrevista com uma autoridade, advogado que vai dizer o que ele faz nas horas vagas. Se pretende com isso humanizar mais a relação", anunciou Décio Freire.

Influenciada pela coluna Direito & Justiça originalmente publicada no Correio Braziliense, este caderno também oferece informação e conhecimento jurídico ao leitor. Para isso, além de páginas dedicadas a advocacia, ao Ministério Público e ao Judiciário, sempre terá uma entrevista especial.

"Teremos sempre uma entrevista com um expoente, seja mineiro, seja nacional, mas que seja importante para o meio jurídico. Na primeira edição é o ministro Anastasia, uma das melhores e mais respeitadas cabeças pensantes da história de Minas Gerais", afirmou.

O jurista Décio Freire também tratou de temas como o uso de tecnologias, como inteligência artificial, no judiciário; a grande quantidade de ações judicializadas no Brasil; e a grande quantidade de cursos de Direito no Brasil.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e no Youtube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um terceiro bloco exclusivo.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o presidente do Conselho Consultivo do Diários Associados, Décio Freire, em textos no portal (em.com.br) e no jornal impresso de domingo (7/7).