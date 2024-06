O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), indicou o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), como candidato natural ao governo de Minas em 2026.





Em discurso em um evento do governo federal em Contagem, o ministro chamou Pacheco de "liderança histórica que defendeu a democracia do Brasil".





"Você é motivo de muita alegria. Tem jornalista pressionando o presidente, perguntando se Pacheco vai ser candidato a governador. Para mim, ele é o resgate da política em Minas Gerais", afirmou.





Silveira faz parte da comitiva do presidente Lula (PT) em Minas. Nos próximos dois dias, o chefe do Executivo federal visitará Contagem, Belo Horizonte e Juiz de Fora.









Região Metropolitana





Em Contagem, Lula visita as obras da Avenida Maracanã, via que vai integrar o município com Esmeraldas, Betim e Belo Horizonte. Cerca de 220 mil pessoas serão beneficiadas.





De acordo com a prefeitura, a via terá 4,5 km de extensão, contará com um corredor exclusivo de ônibus e diminuirá o tempo de deslocamento entre a região de Nova Contagem e a área central do município. Além disso, a obra prevê diminuir os problemas de inundações na cidade, com a implantação de 3,5 km de canal de macrodrenagem do córrego Maracanã/Matadouro e a construção de um parque linear ao longo do leito do córrego