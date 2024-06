“Juiz de Fora está de braços abertos”, foi assim que a prefeita da cidade do Sul de Minas, Margarida Salomão (PT), avaliou a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao município. O chefe do Executivo cumpre agenda na cidade nesta sexta-feira (27/6).

Lula chega na Zona da Mata para inaugurar o viaduto Roza Cabinda. A agenda está prevista para acontecer às 15h nesta sexta. A viagem do chefe do Executivo nacional à cidade já estava programada há meses, mas precisou ser remarcada ao menos duas vezes.



Além do investimento, Lula também traz na mala a última oportunidade de aparecer ao lado dos seus pré-candidatos antes do período eleitoral.

Em conversa com o EM, Margarida falou sobre a oportunidade. “A expectativa é a melhor possível. Juiz de Fora está de braços abertos. Juiz de Fora é uma cidade lulista e sempre deu a vitória (ao presidente). Resistiu às forças do atraso que atuaram no segundo turno e ampliou. Por todas essas razões e pela relevância da obra, a mobilidade do centro da cidade, estamos muito felizes de poder entrar numa posição muito favorável. O apoio do presidente é muito importante; a vinda dele e nosso endosso são atos de grande relevância”, afirmou a prefeita.

Juiz de Fora, apesar de ser comandada por uma petista, também foi palco da tentativa de assassinato contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018. O rival de Lula, inclusive, tem um grande polo bolsonarista no local, mas até o momento, na disputa eleitoral, a direita parece dividida entre duas pré-candidaturas: a da deputada delegada Ione Barbosa (PL-MG) e de Charles Evangelista (Progressistas-MG).

Questionada sobre o cenário, Margarida fez uma brincadeira. “Para as pessoas conservadoras, a expectativa é que eles briguem entre si e deixem o caminho livre para mim”, concluiu. Essa é a quarta vez que Lula viaja a Minas Gerais no terceiro mandato.