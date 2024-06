O site oficial da Prefeitura Municipal de Alpinópolis, do Sul de Minas Gerais, foi invadido na manhã desta sexta-feira (21/6). Nesta mesma semana, o prefeito da cidade Rafael Freire (PSD), desistiu da candidatura à reeleição após sofrer ataques homofóbicos.

De acordo com imagem publicada no perfil da prefeitura no Instagram, os hackers incluíram na tela inicial do site uma fotografia do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "fazendo o L" com as mãos. Os criminosos ainda assinaram o crime, identificando-se como "YodaF1re" e "Revil".





A assessoria do município informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para acompanhar o caso. E afirmou em nota: "Resistiremos aos ataques contra à democracia!".

No momento da publicação desta matéria, a página da Prefeitura Municipal de Alpinópolis já se encontrava regularizada.

Alpinópolis sofre ataques

Este não é o único ataque recente à cidade de Alpinópolis. Na última terça-feira (18), o prefeito Rafael Freire (PSD) desistiu da reeleição após denunciar constantes ataques homofóbicos, mesmo sendo o favorito do pleito.

Para Freire, em entrevista ao Estado de Minas, "Este é um problema crônico no Brasil. Nosso país precisa de uma postura séria. Não dá mais para varrer a homofobia para debaixo do tapete". Ele conta que sofre ameaças diariamente, e que um indivíduo chegou a invadir a residência dele.

Além disso, ele conta que um grupo, liderado por seu rival político Zé da Loja (PSD), é responsável por uma música com tom homofóbico que circula em grupos de WhatsApp.