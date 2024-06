O deputado João Magalhães (MDB), líder do governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), disse que recebeu a notícia da condenação por corrupção passiva com “tranquilidade” e que vai tomar todas as medidas legais cabíveis para que o assunto seja esclarecido. O parlamentar foi sentenciado pela Justiça Federal a 11 anos e oito meses de prisão.

O parlamentar havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em um esquema de pagamento de propina em troca da destinação de emendas parlamentares para o município de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce, enquanto João Magalhães ainda era deputado federal.

Em nota, Magalhães afirma que as acusações de quase 20 anos atrás são “infundadas”. “Não há nenhum indício de que eu tenha recebido qualquer vantagem indevida - o que será devidamente comprovado através de meus advogados ao longo do processo”, disse.

Segundo o MPF, as investigações em 2007 havia constatado que o parlamentar recebeu R$ 38 mil do então prefeito de Tumiritinga, Luiz Denis Alves Temponi (PFL), como pagamento pela destinação de emenda ao município. Assim como o deputado estadual, o ex-prefeito também foi condenado a 11 anos e seis meses.

A condenação é um desdobramento da Operação João de Barro, deflagrada em 2008, e que investigou um esquema de fraude em licitação de diversas prefeituras por todo o país.

João Magalhães ainda afirmou que segue “tranquilo” com sua conduta e a integridade de seus atos durante a vida pública e, que enquanto deputado federal, não foi diferente. “Todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas para que este assunto seja esclarecido e foco minhas energias na atuação em favor de Minas como deputado estadual e líder de governo”, completa.

