Ao ser questionado sobre o Projeto de Lei 1904/2024, proposta que equipara a pena para aborto após 22 semanas de gestação à pena de homicídio simples, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que pautas como essa "não tem nada a ver com a realidade do país" e acredita que elas não deveriam estar no centro dos debates do Congresso Nacional.

A declaração foi feita nesta terça-feira (18/6), em entrevista à Rádio CBN. "Acho que pautas de costume, não gosto muito de discutir, não têm nada a ver com a realidade que vivemos. Quem está abortando são meninas de 12, 13, 14 anos. É crime hediondo o cidadão estuprar menina e depois querer que ela tenha um filho. Um filho de um monstro", declarou Lula.

O presidente afirmou que a discussão sobre o tema ser mais "madura" e não feita de forma "banal" como, na visão dele", ocorre atualmente. Lula já havia dito que a proposta é uma "insanidade".