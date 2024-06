Eurípedes Júnior é o principal alvo da Operação Fundo do Poço, que investiga o desvio de R$ 36 milhões do Fundo Eleitoral

O presidente do partido Solidariedade, Eurípedes Junior, se entregou à Polícia Federal (PF), em Brasília (DF), na manhã deste sábado (15/6). Ele é acusado de chefiar um esquema criminoso de desvio de R$ 36 milhões dos fundos eleitoral e partidário do Pros, sigla na qual ele foi presidente durante anos. Eurípedes estava foragido desde a última quarta-feira (12/6).





De acordo com a PF, ele se entregou à corporação por volta das 11h45. Eurípedes foi acompanhado pelos advogados à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. As informações são da CNN. Segundo o jornal, ele será ouvido em audiência de custódia neste domingo.

Eurípedes foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. No entanto, ele não foi encontrado durante buscas realizadas em endereços ligados a ele e ao partido. Ele era considerado foragido.

Os advogados de Eurípedes e outras quatro pessoas foram detidas durante as diligências. Além das prisões, a PF cumpriu 45 mandados de busca e apreensão, sequestro de 32 imóveis, bens materiais e o bloqueio de R$ 36 milhões dos investigados.