Policiais federais cumprem sete mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em GO, SP e no DF

A Polícia Federal (PF) realiza na manhã desta quarta-feira (12/6) uma operação contra desvios de recursos do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022 do partido Pros, atualmente incorporado ao partido Solidariedade. A corporação mira uma organização criminosa responsável por desviar e se apropriar das verbas destinadas ao partido político. A operação foi nomeada de Fundo do Poço.

Um dos alvos da PF é Eurípedes Gomes Júnior, presidente nacional do Solidariedade. Eurípedes, no entanto, ainda não foi localizado pela PF.

De acordo com a PF, as investigações começaram após uma denúncia feita por um ex-presidente do partido contra um ex-dirigente, suspeito de desviar aproximadamente R$ 36 milhões. A corporação cumpre sete mandados de prisão preventiva, 45 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal, além do bloqueio e indisponibilidade do montante.

A PF também realiza a apreensão judicial de 33 imóveis. Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

A investigação, segundo a Polícia Federal, levantou indícios da atuação de uma organização criminosa "estruturalmente ordenada com o objetivo de desviar e se apropriar de recursos do Fundo Partidário e Eleitoral, utilizando-se de candidaturas laranjas ao redor do país, de superfaturamento de serviços de consultoria jurídica e desvio de recursos partidários destinados à Fundação de Ordem Social (FOS) – fundação do partido".

"Os atos de lavagem foram identificados por meio da constituição de empresas de fachada, aquisição de imóveis por meio de interpostas pessoas, superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranjas e ao partido", informou a PF.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral.