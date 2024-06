O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa, presta depoimento nesta segunda-feira (3/6) à Polícia Federal, em Brasília. Ele é acusado de ser o mentor intelectual dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Na prisão, Rivaldo Barbosa escreveu um bilhete em que “implorava” ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) para ser ouvido. A audiência foi autorizada pelo magistrado.

Além de Rivaldo, também estão presos o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, apontado como mandante do crime.