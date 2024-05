As chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul seguem como pauta na disputa política longe do território gaúcho. Neste sábado (18/5), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi às redes para criticar a participação da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, em evento de envio de 20 toneladas de ração para animais resgatados na tragédia vivida pelo estado.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o parlamentar bolsonarista publicou um vídeo em que Janja acompanha o preparo de decolagem de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com os donativos em Brasília. No registro, a primeira-dama entrega sua cadela, Resistência, a um dos tripulantes, que brinca ao simular que embarcaria com o animal antes de devolvê-la à tutora.

Na legenda do vídeo, Nikolas escreveu: “Alguém avisa a Janja que aconteceu uma tragédia no RS. Acho que ela não foi informada ainda”. O parlamentar não se prolonga no comentário, ainda que o registro mostre exatamente uma ação para mitigar os efeitos das enchentes que deixam boa parte do Rio Grande do Sul submersa há mais de duas semanas.

Redes sociais

Nos comentários da publicação, apoiadores do deputado mineiro fizeram críticas ao que consideraram uma postura alegra da primeira-dama. Vários usuários do X também questionaram a ajuda aos animais vítimas da tragédia diante de uma suposta falta de auxílio aos humanos afetados.

A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul já causou a morte de 154 pessoas e há ainda 806 feridos e 98 desaparecidos, segundo a Defesa Civil estadual em balanço fechado na sexta-feira (17/5). Quase 620 mil gaúchos foram obrigados a deixar as próprias residências diante das enchentes que já afetaram 461 dos 497 municípios do estado.



A tragédia sem precedentes foi incorporada ao cenário de polarização política com rusgas entre governistas e oposicionistas acerca das estratégias de socorro e apoio aos atingidos pelas enchentes. O embate também é marcado por acusações e conteúdo de desinformação sobre a mobilização para mitigar os efeitos do evento climático extremo.