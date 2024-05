Deputado estadual Bim da Ambulância acaba sendo abrigado e alimentado por família gaúcha em viagem para ajudar nos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

O deputado estadual mineiro Bim da Ambulância (Avante) passou por uma situação inusitada nesta quarta-feira (8/5): ao ir de helicóptero para o Rio Grande do Sul, prestar auxílio às vítimas das enchentes, ele que precisou ser ajudado pelos moradores locais.

Em um dos seus stories no Instagram, o parlamentar relata que tinha descido em Jaguaruna, em Santa Catarina, último ponto antes de chegar a Porto Alegre. Ele alertou que "as próximas imagens serão da realidade que nossos irmãos estão passando".

Contudo, os ventos fortes fizeram com que o helicóptero tivesse que realizar um pouso em uma fazenda já em território gaúcho.

Bim da Ambulância tentou prosseguir viagem mais uma vez, mas as rajadas fizeram com que ele tivesse que pousar em Santo Antônio da Patrulha, onde moradores apareceram com cordas e estacas para fixarem o helicóptero no chão e evitar que ele tombasse. Um senhor resgatou o deputado e o piloto, que o acompanhava no trajeto em direção ao Sul, e o abrigaram em uma casa e deram almoço.

Bim da Ambulância recebeu ajuda para amarrar o helicóptero Reprodução/Instagram

"Estou sendo recebido por uma família que nós acolheu e serviu um café", disse Bim da Ambulância.

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, que vem provocando enchentes em várias cidades, inclusive na capital, vem sendo apontados por membros da Força Aérea Brasileira (FAB) como um dos maiories dificultadores na atuação dos helicópteros na região.

Ao todo, as Forças Armadas estão usando 17 helicópteros para auxiliar no resgate e na entrega de doações aos atingidos pela tragédia.