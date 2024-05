Com o fim do prazo para resolver pendências com a Justiça Eleitoral ou tirar a primeira via do título de eleitor, a fila em frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) na Avenida do Contorno dobrava o quarteirão. Com centenas de jovens, todos ansiosos para poder votar pela primeira vez nas eleições municipais em outubro deste ano, a fila chegou até a Rua Espírito Santo.

A fila estava repleta de estreantes na política porque o documento deve ser solicitado diretamente no cartório eleitoral mais próximo. No local, também é possível realizar a coleta da biometria. Já as pendências podem ser resolvidas de forma online, pelo aplicativo do E-Título. O atendimento pela internet é para eleitores que já têm a biometria coletada pela Justiça Eleitoral.

De janeiro a abril deste ano, mais de 2,1 milhões de pessoas tiraram o título de eleitor. Nesse período, também foram feitas mais de 1,9 milhão de transferências de domicílio eleitoral. No Rio Grande do Sul, no entanto, o prazo foi prorrogado por 15 dias devido às fortes chuvas que atingem o estado.

Alguns pré-candidatos nas eleições municipais de Belo Horizonte chegaram a fazer campanhas para que jovens tirassem os títulos. Foi o caso de Helton Junior (PDT), de 24 anos, e de João Fernandes (Novo), de 22 anos. Ambos colecionam seguidores nas redes sociais e aderiram à campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem perder o prazo não poderá votar em outubro. Após essa data, o cadastro eleitoral estará fechado para que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação.

O fim do prazo foi estabelecido porque, de acordo com a Justiça Eleitoral, é necessário saber o número de eleitores que podem participar das eleições de cada ano. Esses dados são usados como base para a organização da logística do pleito — a definição, por exemplo, dos locais de votação, preparação de seções eleitorais, distribuição das urnas, alocação de pessoal para trabalhar.

Além da tiragem do título de eleitor, também encerra-se o período para regularização em caso de título cancelado ou suspenso; transferência de domicílio eleitoral em caso de mudança de cidade ou estado; atualização de dados pessoais (nome, endereço, estado civil, profissão e grau de instrução, entre outros); e mudança do local de votação dentro do mesmo município.