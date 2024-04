Com oito publicações, Nikolas teve mais de 2,6 milhões de interações em posts que criticam o governo do presidente Lula

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é o parlamentar que mais engaja nas redes sociais com postagens negativas sobre o governo Lula. De acordo com um levantamento feito pela própria gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo, com oito publicações críticas ao governo petista, Nikolas teve mais de 2,6 milhões de interações, com média de 333 mil engajamentos por publicação.

Segundo reportagem do Estadão, o Executivo contratou uma consultoria em comunicação para monitorar a “fidelidade digital” da base e identificar os parlamentares que mais ajudam Lula nas redes sociais. O objetivo do governo federal é tentar frear a queda de popularidade do presidente. A empresa também verifica quais são os congressistas da oposição que mais prejudicam a imagem do petista.

Segundo o levantamento, concluído em março, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), foi o parlamentar que mais citou o presidente Lula nas redes sociais. Foram 58 menções num intervalo de sete dias. Na segunda posição está o senador Humberto Costa (PT-PE), com 49 publicações.

Do outro lado, a deputado federal Carla Zambelli (PL-SP), um dos nomes mais atuantes da oposição nas redes sociais, registrou o o maior volume de menções negativas ao presidente Lula. Foram 85 publicações. O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES) aparece como segundo colocado, com 78 menções.

Em redes sociais, Zambelli comentou o levantamento. "Continuaremos! Não só criticando, como fiscalizando e acionando as instituições responsáveis a cada passo errado deste desgoverno que está destruindo nosso país, cumprindo com minha prerrogativa parlamentar", disse.

Recentemente, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, cobrou da bancada do PT mais menções aos feitos do governo em redes sociais. O levantamento deve orientar os próximos passos das propagandas do governo federal.

Do lado governista, a parlamentar com maior engajamento nas redes sociais é a líder do Psol na Câmara, deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). A deputada está no topo das interações em postagens positivas que citam o presidente: 222 mil. O número é cinco vezes maior que a média do segundo e do terceiro colocados, Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e André Janones (Avante-MG), que aparecem com pouco mais de 40 mil interações.