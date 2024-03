O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira (18/3) que ele e os ministros do seu governo "ainda têm muito o que fazer". O petista destacou que precisou recompor políticas públicas em seu primeiro ano de gestão, mas lembrou aos ministros que é preciso entregar o que foi prometido no período eleitoral. Trata-se do primeiro encontro ministerial do ano.

A reunião acontece após queda na popularidade do governo. Integrantes do Planalto atribuem o resultado negativo, entre outros fatores, a uma falta de eficiência na comunicação com os eleitores, além do aumento na inflação dos alimentos e falas polêmicas de Lula criticando as ações de Israel na Faixa de Gaza.

"Todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. A gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E esse muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que fizemos nesse país", declarou Lula aos seus ministros.

"Para quem perde a eleição, quatro anos demora muito. Mas, para quem ganha, passa rápido, Nós já gastamos um ano e três meses do nosso mandato, e vocês percebem o quão pouco nós fizemos e o quão muito nós fizemos também", acrescentou.

Corte e recomposição de recursos

Lula argumentou que quase todos os ministérios estavam sem recursos e sem funcionários suficientes, e precisaram ser recompostos. Ele comentou que os chefes da Esplanada encontraram "escombros" ao assumir os cargos, e citou como exemplo o Ministério da Cultura, que havia sido extinto. Para ele, a ministra Margareth Menezes está "fazendo das tripas, coração" para recompor a pasta.



O presidente elogiou ainda o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, por abrir 98 mercados externos para a exportação de produtos agropecuários brasileiros.

Lula citou ainda que, às vezes, é preciso cortar recursos dos ministérios. Ele frisou aos seus ministros, porém, que é preciso retomar a verba o quanto antes. "O que vocês fizeram até agora foi muito trabalho, e eu sei que agora começa: 'ah, porque no meu ministério estão cortando um pouquinho de dinheiro', e acham que é a Simone [Tebet] ou o [Fernando] Haddad que estão cortando", brincou o presidente, citando os ministros do Planejamento e Orçamento e da Fazenda, respectivamente.

"Mas nós vamos ter que fazer um trabalho intenso para repor, porque sem dinheiro os ministérios não funcionam", emendou.



Após a fala do presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tomou a palavra e fez uma apresentação sobre o balanço do primeiro ano do governo.